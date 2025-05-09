Высшее образование в Украине и Польше: что стоит знать перед выбором страны

Поступление и начало обучения

В Украине вступительная кампания на бакалавриат длится традиционно в течение июля - августа. Между тем обучение стартует с 1 сентября.

В Польше же вступительная кампания начинается с марта и может продолжаться до конца сентября. Обучение для студентов в этой стране начинается с 1 октября.

Финансовая доступность

В целом украинское образование является более доступным для потенциальных студентов, чем польское. Речь идет о том, что:

в учреждениях высшего образования Украины больше бюджетных мест, чем в вузах Польши (для иностранцев);

стоимость платного обучения в Украине обычно ниже, чем в Польше;

учась дома украинцам нужно тратить меньше средств на проживание или досуг.

В то же время для более дешевого обучения в Польше молодые украинцы могут:

искать специальные стипендиальные программы или гранты (некоторые из них покрывают полную стоимость обучения, другие - часть расходов);

следить за конкурсами, розыгрышами скидок или спецпредложений от того или иного вуза;

совмещать обучение в университете с практикой на реальном рабочем месте в рамках программ дуального обучения (которые предусматривают выплату стипендии или оплату труда за выполненную работу).

В завершение на фоне полномасштабного вторжения РФ некоторые государственные университеты Польши предлагают украинцам бесплатное обучение.

Условия и инфраструктура

В Украине университеты часто имеют ограниченное финансирование, что существенно влияет на развитие их инфраструктуры, материальной базы и условий обучения в целом.

Условия в общежитиях также могут оставлять желать лучшего.

Между тем в Польше образовательные учреждения, как правило, имеют современные кампусы с хорошо оборудованными лабораториями и библиотеками.

Общежития за границей также имеют лучшие условия для проживания, хотя и стоят при этом дороже.

Продолжительность обучения

В Украине степень бакалавра получают в течение четырех лет обучения. Чтобы получить степень магистра, придется учиться еще один или два года.

Между тем в Польше продолжительность обучения зависит от типа программы и специальности.

В некоторых случаях высшее образование можно получить быстрее: три года бакалавриата и один год магистратуры.

Языки обучения

В Украине студенты учатся на государственном языке, хотя в некоторых учреждениях высшего образования есть специальности с англоязычным преподаванием.

Между тем в Польше обучение осуществляется чаще всего на польском и английском языках. При этом практически все высшие учебные заведения требуют знания языка на уровне В1, В2.

Если же владение польским или английским на таком уровне отсутствует, студент из Украины имеет возможность найти университет с преподаванием на родном, украинском языке (хотя список таких вузов и ограничен).

Учебный процесс

Украинская система образования, по сравнению с польской, больше направлена на теорию. Студентам часто приходится изучать непрофильные предметы, которые повышают общий культурный уровень.

Нет также возможности выбирать, какие именно из доступных предметов соискатель образования хотел бы изучать.

Между тем в польских вузах повышенное внимание уделяют именно практической составляющей образования. Студентов активно привлекают к исследовательским работам и практикам.

Кроме того, многие университеты используют модульную систему обучения, когда студенты выбирают отдельные курсы или даже составляют их по своему усмотрению.

Признание дипломов

Украинские дипломы можно подтвердить в США и в странах Европейского Союза (процедуру признания отечественного диплома облегчает присоединение к Болонской системе).

Кроме того, Украина имеет подписанные межправительственные соглашения о взаимном признании документов об образовании с около 20 странами (среди них страны СНГ, Словакия, Венгрия, Польша, Эстония, Грузия, Болгария и т.д.).

Тем временем дипломы высших учебных заведений Польши признаются во всех странах ЕС, поэтому с ними каждый выпускник имеет возможность трудоустроиться в любой европейской стране без лишних "бюрократических нюансов".