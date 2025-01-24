Высшее образование в Украине. Сколько стоит обучение и куда поступать, если не сдал НМТ

В 2025 году около 250 тысяч учеников окончат школу и окажутся перед выбором, куда поступить для дальнейшего обучения. Для получения высшего образования в Украине выпускникам нужно сдать НМТ.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит высшее образование в Украине, какие вузы самые популярные и куда идти учиться, если не сдал НМТ.

Какие вузы самые популярные в Украине

В Украине ежегодно составляют Консолидированный рейтинг вузов из 235 высших учебных заведений. В прошлом году в десятку лучших университетов вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Национальный технический университет "КПИ имени Ивана Сикорского";

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова.

Добавим, что эти заведения практически ежегодно входят в список лидеров в различных рейтингах. При этом все эти заведения, кроме "Киево-Могилянской академии", в 2024 году также попали в международный рейтинг лучших университетов мира от британского журнала Times Higher Education.

Сколько стоит обучение

Год обучения в украинских вузах в среднем стоит от 15 до 48 тысяч гривен. Цена зависит от специальности, которую получает студент, и учебного заведения. Дешевле всего стоят аграрные науки, электрическая инженерия, транспорт. Самые дорогие специальности - здравоохранение, сценическое искусство международные отношения и информационные технологии.

Стоимость 1 года обучения по разным специальностям:

судостроение - 15 183 гривны;

железнодорожный транспорт - 20 053 гривны;

аграрные науки и продовольствие (технология производства) - 20 144 гривны;

теплоэнергетика - 20 608 гривен;

производство и технологии (пищевые) - 22 858 гривны;

педагогика - 23 275 гривен;

электроника - 24 208 гривен;

физическая культура и спорт - 25 120 гривен;

биология и биохимия - 26 004 гривны;

математика - 27 105 гривен;

история и археология - 27 834 гривны;

туризм и рекреация - 29 143 гривны;

фармация - 29 275 гривны;

медсестринство - 30 005 гривен;

ветеринарная медицина - 30 391 гривна;

экономика - 30 775 гривен;

архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;

культурология - 31 526 гривен;

психология - 32 815 гривен;

дизайн - 33 207 гривен;

журналистика - 33 741 гривна;

право - 34 154 гривны;

маркетинг - 33 312 гривен;

богословие - 35 169 гривен;

филология - 35 435 гривен;

международное право - 39 134 гривны;

сценическое искусство - 40 300 гривен;

информационные технологии - от 30 до 42 тысяч гривен (в зависимости от специализации);

медицина (магистр) - 46 065 гривен;

аудиовизуальное искусство - 46 412 гривен;

стоматология (магистр) - 48 691 гривна.

Отметим, что здесь указаны средние цены за учебный год 2024-25, в следующем они могут измениться. В основном подорожание не превышает 10% в год.

Стоит также заметить, что если абитуриент набрал на НМТ по двум предметам более 150 баллов, но поступил на контракт, то может рассчитывать на грант от государства на обучение. Подробно, кто и как может его получить, мы рассказывали здесь.

Куда можно поступить без НМТ

В прошлом году для того, чтобы выпускник имел право поступать в вузы в Украине, ему нужно получить не менее 100 рейтинговых баллов - это по 15% правильных ответов по каждому предмету на НМТ. Ожидается, что в этом году вступительный порог не снизится.

При этом для бюджетной формы в 2024 году нужно было набрать хотя бы 130 баллов, для контрактной - каждое заведение устанавливало предел само. Такие специальности, как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" и "Здравоохранение" требуют не менее 150 баллов НМТ для поступления.

Если выпускник не набрал необходимое количество баллов на НМТ, или не смог принять участие в тестировании, то не сможет поступать в учреждения высшего образования в Украине (университеты, институты, академии).

В этом случае вариантом может стать поступление в колледж для получения профессионального предвысшего образования. Для этого нужно пройти собеседование в заведении и написать мотивационное письмо. Для творческих специальностей вместо собеседования надо пройти творческий конкурс. После обучения в колледже можно продолжить получение образования в университете на сокращенной программе.

Также без НМТ можно пойти учиться в профессионально-технические училища. Для этого достаточно сдать вступительные экзамены или пройти собеседование и предоставить аттестат из школы.

Без НМТ украинские выпускники также могут поступить в некоторые вузы за границей.

Отметим, что на поступление в украинские ВУЗы без НМТ имеют право некоторые льготные категории. Окончательный их список на 2025 год еще не утвержден, но, скорее всего, он останется прошлогодним. В него вошли: лица с инвалидностью вследствие войны, а также те, кто не в состоянии посещать образовательное учреждение; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также пострадавшие участники Революции Достоинства; участники боевых действий; лица с временно оккупированных территорий.

Без НМТ в вузы могут поступить только льготные категории (фото иллюстративное: Freepik)