Высшее образование в Украине. Сколько стоит обучение и куда поступать, если не сдал НМТ
В 2025 году около 250 тысяч учеников окончат школу и окажутся перед выбором, куда поступить для дальнейшего обучения. Для получения высшего образования в Украине выпускникам нужно сдать НМТ.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит высшее образование в Украине, какие вузы самые популярные и куда идти учиться, если не сдал НМТ.
Какие вузы самые популярные в Украине
В Украине ежегодно составляют Консолидированный рейтинг вузов из 235 высших учебных заведений. В прошлом году в десятку лучших университетов вошли:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный технический университет "КПИ имени Ивана Сикорского";
- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова.
Добавим, что эти заведения практически ежегодно входят в список лидеров в различных рейтингах. При этом все эти заведения, кроме "Киево-Могилянской академии", в 2024 году также попали в международный рейтинг лучших университетов мира от британского журнала Times Higher Education.
Сколько стоит обучение
Год обучения в украинских вузах в среднем стоит от 15 до 48 тысяч гривен. Цена зависит от специальности, которую получает студент, и учебного заведения. Дешевле всего стоят аграрные науки, электрическая инженерия, транспорт. Самые дорогие специальности - здравоохранение, сценическое искусство международные отношения и информационные технологии.
Стоимость 1 года обучения по разным специальностям:
- судостроение - 15 183 гривны;
- железнодорожный транспорт - 20 053 гривны;
- аграрные науки и продовольствие (технология производства) - 20 144 гривны;
- теплоэнергетика - 20 608 гривен;
- производство и технологии (пищевые) - 22 858 гривны;
- педагогика - 23 275 гривен;
- электроника - 24 208 гривен;
- физическая культура и спорт - 25 120 гривен;
- биология и биохимия - 26 004 гривны;
- математика - 27 105 гривен;
- история и археология - 27 834 гривны;
- туризм и рекреация - 29 143 гривны;
- фармация - 29 275 гривны;
- медсестринство - 30 005 гривен;
- ветеринарная медицина - 30 391 гривна;
- экономика - 30 775 гривен;
- архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;
- культурология - 31 526 гривен;
- психология - 32 815 гривен;
- дизайн - 33 207 гривен;
- журналистика - 33 741 гривна;
- право - 34 154 гривны;
- маркетинг - 33 312 гривен;
- богословие - 35 169 гривен;
- филология - 35 435 гривен;
- международное право - 39 134 гривны;
- сценическое искусство - 40 300 гривен;
- информационные технологии - от 30 до 42 тысяч гривен (в зависимости от специализации);
- медицина (магистр) - 46 065 гривен;
- аудиовизуальное искусство - 46 412 гривен;
- стоматология (магистр) - 48 691 гривна.
Отметим, что здесь указаны средние цены за учебный год 2024-25, в следующем они могут измениться. В основном подорожание не превышает 10% в год.
Стоит также заметить, что если абитуриент набрал на НМТ по двум предметам более 150 баллов, но поступил на контракт, то может рассчитывать на грант от государства на обучение. Подробно, кто и как может его получить, мы рассказывали здесь.
Куда можно поступить без НМТ
В прошлом году для того, чтобы выпускник имел право поступать в вузы в Украине, ему нужно получить не менее 100 рейтинговых баллов - это по 15% правильных ответов по каждому предмету на НМТ. Ожидается, что в этом году вступительный порог не снизится.
При этом для бюджетной формы в 2024 году нужно было набрать хотя бы 130 баллов, для контрактной - каждое заведение устанавливало предел само. Такие специальности, как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" и "Здравоохранение" требуют не менее 150 баллов НМТ для поступления.
Если выпускник не набрал необходимое количество баллов на НМТ, или не смог принять участие в тестировании, то не сможет поступать в учреждения высшего образования в Украине (университеты, институты, академии).
В этом случае вариантом может стать поступление в колледж для получения профессионального предвысшего образования. Для этого нужно пройти собеседование в заведении и написать мотивационное письмо. Для творческих специальностей вместо собеседования надо пройти творческий конкурс. После обучения в колледже можно продолжить получение образования в университете на сокращенной программе.
Также без НМТ можно пойти учиться в профессионально-технические училища. Для этого достаточно сдать вступительные экзамены или пройти собеседование и предоставить аттестат из школы.
Без НМТ украинские выпускники также могут поступить в некоторые вузы за границей.
Отметим, что на поступление в украинские ВУЗы без НМТ имеют право некоторые льготные категории. Окончательный их список на 2025 год еще не утвержден, но, скорее всего, он останется прошлогодним. В него вошли: лица с инвалидностью вследствие войны, а также те, кто не в состоянии посещать образовательное учреждение; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также пострадавшие участники Революции Достоинства; участники боевых действий; лица с временно оккупированных территорий.
Без НМТ в вузы могут поступить только льготные категории (фото иллюстративное: Freepik)
Ранее мы также сравнивали цены на высшее образование в Украине и Польше и рассказывали нюансы об обучении наших граждан в соседней стране.
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При подготовке материала использовали: Osvita.ua, данные УЦОКО и Еducation.ua.
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