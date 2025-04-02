Вища освіта в Польщі. Як українцям вступити на навчання і чи треба складати НМТ

Польща залишається однією із найпопулярніших країн серед українців, які вирішили здобути вищу освіту за кордоном. Торік там навчалось понад 45 тисяч студентів з України.
РБК-Україна розповідає про те, які умови вступу українців у Польщі у 2025 році.
Для вступу у більшість державних ВНЗ Польщі українці мають надати результати НМТ, втім є низка приватних закладів, які цього не вимагають. З детальними умовами вступу можна ознайомитись на сайті конкретного ВНЗ.
Обов'язковим для здобуття вищої освіти у Польщі є знання польської або англійської на високому рівні. Свої знання потрібно підтвердити сертифікатом.
Необхідний рівень польської мови:
При навчанні англійською мовою нею потрібно володіти на рівні В2. Підтвердити свої знання можна сертифікатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оцінка в атестаті з англійської повинна бути не нижче 9 балів.
Польські університети мають автономію, тому можуть самі вирішувати формат вступу. Для деяких достатньо подати необхідний пакет документів, а деякі можуть додатково ще влаштовувати співбесіду.
Українці можуть претендувати на безплатну форму навчання у Польщі, якщо відповідають певним вимогам, а саме: знають польську на рівні С1 і це підтверджує Державний сертифікат, а також мають карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.
Вступ відбувається на конкурсній основі, але варто врахувати, що не всі університети мають безплатну форму навчання для українців.
Безплатно навчатись українці можуть у:
Також українці можуть вступити на безкоштовній основі до технікумів Польщі після 9-10 класів.
Для вступу абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.
Необхідний пакет документів:
Вартість навчання на популярних навчальних програмах у польських університетах коливається від 4 000 до 72 000 злотих (40,6 - 731 тисяча гривень) за 1 рік навчання. Ціна залежить від навчального закладу, вибраного факультету, мови здобуття освіти, а також форми навчання.
Найдорожчими є спеціальності:
Найдешевшими є спеціальності:
Ціни вказані за денну форму навчання, заочна майже вдвічі дешевша.
Додамо, що більшість ВНЗ мають гуртожитки, вартість проживання у них коливається від 400 до 550 злотих на місяць.
Читайте також про те, що у 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики; 6 балів - з хімії; 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології; 8 балів - з історії України.
Під час підготовки матеріалу використали: Eurostudy.info, Univerpl.com.ua, Otouczelnie.pl, Osvitapol.info.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.