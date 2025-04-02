Высшее образование в Польше. Как украинцам поступить на обучение и надо ли сдавать НМТ

Польша остается одной из самых популярных стран среди украинцев, которые решили получить высшее образование за рубежом. В прошлом году там училось более 45 тысяч студентов из Украины.
РБК-Украина рассказывает о том, какие условия поступления украинцев в Польше в 2025 году.
Для поступления в большинство государственных вузов Польши украинцы должны предоставить результаты НМТ, но есть ряд частных заведений, которые этого не требуют. С подробными условиями поступления можно ознакомиться на сайте конкретного вуза.
Обязательным для получения высшего образования в Польше является знание польского или английского на высоком уровне. Свои знания нужно подтвердить сертификатом.
Необходимый уровень польского языка:
При обучении на английском языке им нужно владеть на уровне В2. Подтвердить свои знания можно сертификатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оценка в аттестате по английскому должна быть не ниже 9 баллов.
Польские университеты имеют автономию, поэтому могут сами решать формат поступления. Для некоторых достаточно подать необходимый пакет документов, а некоторые могут дополнительно еще устраивать собеседование.
Украинцы могут претендовать на бесплатную форму обучения в Польше, если соответствуют определенным требованиям, а именно: знают польский на уровне С1 и это подтверждает Государственный сертификат, а также имеют карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.
Поступление происходит на конкурсной основе, но стоит учесть, что не все университеты имеют бесплатную форму обучения для украинцев.
Бесплатно учиться украинцы могут в:
Также украинцы могут поступить на бесплатной основе в техникумы Польши после 9-10 классов.
Для поступления абитуриентам нужно подготовить пакет документов, сделать присяжный перевод и поставить апостиль.
Необходимый пакет документов:
Стоимость обучения на популярных учебных программах в польских университетах колеблется от 4 000 до 72 000 злотых (40,6 - 731 тысяча гривен) за 1 год обучения. Цена зависит от учебного заведения, выбранного факультета, языка получения образования, а также формы обучения.
Самыми дорогими являются специальности:
Самыми дешевыми являются специальности:
Цены указаны за дневную форму обучения, заочная почти вдвое дешевле.
Добавим, что большинство вузов имеют общежития, стоимость проживания в них колеблется от 400 до 550 злотых в месяц.
Читайте также о том, что в 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ) - 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике; 6 баллов - по химии; 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии; 8 баллов - по истории Украины.
При подготовке материала использовали: Eurostudy.info, Univerpl.com.ua, Otouczelnie.pl, Osvitapol.info.
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