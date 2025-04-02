Высшее образование в Польше. Как украинцам поступить на обучение и надо ли сдавать НМТ

Какие условия поступления для украинцев

Для поступления в большинство государственных вузов Польши украинцы должны предоставить результаты НМТ, но есть ряд частных заведений, которые этого не требуют. С подробными условиями поступления можно ознакомиться на сайте конкретного вуза.

Обязательным для получения высшего образования в Польше является знание польского или английского на высоком уровне. Свои знания нужно подтвердить сертификатом.

Необходимый уровень польского языка:

В1 (для частных ВУЗов);

В2 (для государственных ВУЗов),

С1 (для бесплатного обучения в государственных ВУЗах).

При обучении на английском языке им нужно владеть на уровне В2. Подтвердить свои знания можно сертификатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оценка в аттестате по английскому должна быть не ниже 9 баллов.

Польские университеты имеют автономию, поэтому могут сами решать формат поступления. Для некоторых достаточно подать необходимый пакет документов, а некоторые могут дополнительно еще устраивать собеседование.

Можно ли поступить на бесплатную форму обучения

Украинцы могут претендовать на бесплатную форму обучения в Польше, если соответствуют определенным требованиям, а именно: знают польский на уровне С1 и это подтверждает Государственный сертификат, а также имеют карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.

Поступление происходит на конкурсной основе, но стоит учесть, что не все университеты имеют бесплатную форму обучения для украинцев.

Бесплатно учиться украинцы могут в:

Вроцлавской политехнике;

Ягеллонском университете;

Краковском государственном экономическом университете;

Государственном университете "Люблинская политехника";

Государственном университете Марии Кюри-Склодовской;

Варшавском университете экономики.

Также украинцы могут поступить на бесплатной основе в техникумы Польши после 9-10 классов.

При определенных обстоятельствах украинцы могут претендовать на бесплатную форму обучения в Польше (фото: Freepik)

Какие документы нужны для поступления

Для поступления абитуриентам нужно подготовить пакет документов, сделать присяжный перевод и поставить апостиль.

Необходимый пакет документов:

аттестат и приложение к аттестату о получении полного общего среднего образования или

диплом бакалавра и приложение (при поступлении на магистратуру);

медицинская справка форма № 086/о;

4 цветные фотографии размером 3,5 × 4,5 см;

ксерокопия украинского паспорта - основные страницы с отметками паспорта;

ксерокопия заграничного паспорта;

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);

разрешение от родителей на обучение в Польше (для несовершеннолетних), которое заверено нотариально;

сертификат, подтверждающий знание польского или английского (в зависимости от выбранного языка обучения);

результаты НМТ при необходимости.

Сколько стоит обучение в Польше

Стоимость обучения на популярных учебных программах в польских университетах колеблется от 4 000 до 72 000 злотых (40,6 - 731 тысяча гривен) за 1 год обучения. Цена зависит от учебного заведения, выбранного факультета, языка получения образования, а также формы обучения.

Самыми дорогими являются специальности:

медицинская сфера - до 72 000 злотых (731 тысяча гривен);

управление - 20 200 злотых (202 тысячи гривен);

экономика - 20 200 злотых (202 тысячи гривен);

финансы и бухгалтерский учет - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)

IT - 20 000 злотых (200 тысяч гривен).

Самыми дешевыми являются специальности:

английская филология - 8 600 злотых (86 тысяч гривен);

логистика - 7 800 злотых (78 тысяч гривен);

педагогика - 6 360 злотых (63 тысячи гривен);

мехатроника - 5 500 злотых (55 тысяч гривен);

акушерство - 5 200 злотых (52 тысячи гривен).

Цены указаны за дневную форму обучения, заочная почти вдвое дешевле.

Добавим, что большинство вузов имеют общежития, стоимость проживания в них колеблется от 400 до 550 злотых в месяц.