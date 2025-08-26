У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитись

В Україні розпочинається проект RoboLab. Йдеться про те, що на базі закладів вищої освіти планують відкривати сучасні лабораторії з робототехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
У межах проекту RoboLab, який розпочинається в Україні, на базі закладів вищої освіти будуть відкриті сучасні лабораторії з робототехніки - простори, де студенти та викладачі зможуть:
"Запуск RoboLab - це важливий крок для розвитку інженерної освіти та підготовки нової генерації фахівців", - наголосив заступник міністра освіти й науки України Денис Курбатов.
Він додав, що це також "зміцнить співпрацю університетів із бізнесом і науковою спільнотою".
Згідно з інформацією МОН, першу лабораторію з робототехніки буде відкрито у закладі вищої освіти (ЗВО) в столиці - Києві.
Якщо той чи інший університет прагне стати пілотним майданчиком проекту, необхідно зареєструвати відповідну заявку.
"Студенти та аспіранти отримають сучасний простір, де зможуть працювати з технологіями, які визначатимуть майбутнє економіки України", - окреслив Курбатов основну мету ініціативи.
Уточнюється, що проект реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем:
Реєстрацію заявок від університетів було оголошено в понеділок, 25 серпня.
При цьому крайній термін їхнього подання - до 14 вересня 2025 року.
Для того, щоб подати заявку на участь у проекті, потрібно:
У МОН уточнили, що для університетів з інших міст передбачено можливість залишити свої контакти в іншій формі - щоб долучитися до проекту RoboLab на наступних етапах.
Українцям розповіли, що університет, який стане пілотним майданчиком проекту RoboLab, отримає:
У МОН повідомили, що в межах проекту перевага надаватиметься тим закладам вищої освіти, які мають:
Насамкінець в Міносвіти розповіли, що заявки університетів на участь у проекті розглядатиме незалежне журі за участю представників:
За результатами їхнього розгляду буде визначено пілотний університет, в якому розпочнеться створення лабораторії.
Наступним етапом стане масштабування мережі RoboLab в інших регіонах України.
