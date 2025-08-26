У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитись

Чим важливий проект RoboLab

У межах проекту RoboLab, який розпочинається в Україні, на базі закладів вищої освіти будуть відкриті сучасні лабораторії з робототехніки - простори, де студенти та викладачі зможуть:

створювати роботизовані рішення;

працювати з платформами;

перевіряти власні ідеї ще під час навчання.

"Запуск RoboLab - це важливий крок для розвитку інженерної освіти та підготовки нової генерації фахівців", - наголосив заступник міністра освіти й науки України Денис Курбатов.

Він додав, що це також "зміцнить співпрацю університетів із бізнесом і науковою спільнотою".

Де відкриють першу лабораторію

Згідно з інформацією МОН, першу лабораторію з робототехніки буде відкрито у закладі вищої освіти (ЗВО) в столиці - Києві.

Якщо той чи інший університет прагне стати пілотним майданчиком проекту, необхідно зареєструвати відповідну заявку.

"Студенти та аспіранти отримають сучасний простір, де зможуть працювати з технологіями, які визначатимуть майбутнє економіки України", - окреслив Курбатов основну мету ініціативи.

RoboLab - важливий проект для розвитку інженерної освіти (ілюстрація: mon.gov.ua)

Уточнюється, що проект реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем:

за ініціативою Міністерства цифрової трансформації України;

у партнерстві з Міністерством освіти й науки України;

за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund;

за підтримки технологічних компаній Ajax Systems та Deus Robotics.

До якого числа приймають заявки

Реєстрацію заявок від університетів було оголошено в понеділок, 25 серпня.

При цьому крайній термін їхнього подання - до 14 вересня 2025 року.

Для того, щоб подати заявку на участь у проекті, потрібно:

перейти за посиланням до відповідної форми від RoboLab;

заповнити всю необхідну для формування заявки інформацію.

Реєстрація заявки ЗВО в проекті RoboLab (скриншот: form.typeform.com)

У МОН уточнили, що для університетів з інших міст передбачено можливість залишити свої контакти в іншій формі - щоб долучитися до проекту RoboLab на наступних етапах.

Пізніше проект масштабують на інші міста України (скриншот: form.typeform.com)

Які можливості отримає "пілотний" університет

Українцям розповіли, що університет, який стане пілотним майданчиком проекту RoboLab, отримає:

лабораторію з робототехніки на 30 робочих місць (облаштування якої триватиме приблизно три місяці);

спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки;

програмне забезпечення для 3D-моделювання та проектування;

роботизовані платформи та інструменти зі штучним інтелектом;

методичну підтримка під час запуску.

Яким вишам надаватиметься перевага

У МОН повідомили, що в межах проекту перевага надаватиметься тим закладам вищої освіти, які мають:

освітні програми за спеціальностями "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" або суміжними;

кваліфікованих викладачів;

приміщення для запуску лабораторії;

мотивованих студентів;

базову інфраструктуру для інженерних експериментів.

Як відбуватиметься відбір університету

Насамкінець в Міносвіти розповіли, що заявки університетів на участь у проекті розглядатиме незалежне журі за участю представників:

органів влади;

донорських організацій;

профільних асоціацій;

інших стейкхолдерів.

За результатами їхнього розгляду буде визначено пілотний університет, в якому розпочнеться створення лабораторії.

Наступним етапом стане масштабування мережі RoboLab в інших регіонах України.