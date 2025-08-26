В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщиться

Чем важен проект RoboLab

В рамках проекта RoboLab, который начинается в Украине, на базе высших учебных заведений будут открыты современные лаборатории по робототехнике - пространства, где студенты и преподаватели смогут:

создавать роботизированные решения;

работать с платформами;

проверять собственные идеи еще во время обучения.

"Запуск RoboLab - это важный шаг для развития инженерного образования и подготовки нового поколения специалистов", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Он добавил, что это также "укрепит сотрудничество университетов с бизнесом и научным сообществом".

Где откроют первую лабораторию

Согласно информации МОН, первая лаборатория по робототехнике будет открыта в учреждении высшего образования в столице - Киеве.

Если тот или иной университет стремится стать пилотной площадкой проекта, необходимо зарегистрировать соответствующую заявку.

"Студенты и аспиранты получат современное пространство, где смогут работать с технологиями, которые будут определять будущее экономики Украины", - очертил Курбатов основную цель инициативы.

RoboLab - важный проект для развития инженерного образования (иллюстрация: mon.gov.ua)

Уточняется, что проект реализуется Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем:

по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины;

в партнерстве с Министерством образования и науки Украины;

при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund;

при поддержке технологических компаний Ajax Systems и Deus Robotics.

До какого числа принимают заявки

Регистрация заявок от университетов была объявлена в понедельник, 25 августа.

При этом крайний срок их подачи - до 14 сентября 2025 года.

Для того чтобы подать заявку на участие в проекте, нужно:

перейти по ссылке к соответствующей форме от RoboLab;

заполнить всю необходимую для формирования заявки информацию.

Регистрация заявки вуза в проекте RoboLab (скриншот: form.typeform.com)

В МОН уточнили, что для университетов из других городов предусмотрена возможность оставить свои контакты в другой форме - чтобы присоединиться к проекту RoboLab на следующих этапах.

Позже проект масштабируют на другие города Украины (скриншот: form.typeform.com)

Какие возможности получит "пилотный" университет

Украинцам рассказали, что университет, который станет пилотной площадкой проекта RoboLab, получит:

лабораторию по робототехнике на 30 рабочих мест (обустройство которой продлится примерно три месяца);

специализированное оборудование и комплекты мехатроники;

программное обеспечение для 3D-моделирования и проектирования;

роботизированные платформы и инструменты с искусственным интеллектом;

методическую поддержку при запуске.

Каким вузам будет предоставляться преимущество

В МОН сообщили, что в рамках проекта преимущество будет предоставляться тем учреждениям высшего образования, которые имеют:

образовательные программы по специальностям "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" или смежным;

квалифицированных преподавателей;

помещение для запуска лаборатории;

мотивированных студентов;

базовую инфраструктуру для инженерных экспериментов.

Как будет происходить отбор университета

В завершение в Минобразования рассказали, что заявки университетов на участие в проекте будет рассматривать независимое жюри с участием представителей:

органов власти;

донорских организаций;

профильных ассоциаций;

других стейкхолдеров.

По результатам их рассмотрения будет определен пилотный университет, в котором начнется создание лаборатории.

Следующим этапом станет масштабирование сети RoboLab в других регионах Украины.