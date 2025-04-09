У вишах України з'явиться нова категорія викладачів: про що йдеться

Нещодавно президент України підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти. Він зменшує навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, а також запроваджує у вишах нову категорію викладачів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (ЗВО) у вівторок, 8 квітня 2025 року.
Документ спрямовано на:
У МОН уточнили, що норми закону набудуть чинності з 2025/2026 навчального року.
"Заклади вищої освіти мають урахувати нові положення під час планування навчального навантаження та організації освітнього процесу", - зазначили в міністерстві.
У Міністерстві освіти й науки розповіли, що підписаний главою держави закон передбачає такі ключові зміни:
В цілому закон підсилює роль науково-педагогічних працівників (НПП) як науковців. Тобто запровадження нової категорії - педагогічних працівників - не зменшує їхній престиж, а лише розширює можливості вишів, надаючи вибір між фокусом:
Тим часом педагогічними працівниками зможуть стати досвідчені фахівці-практики, які викладатимуть до 30% дисциплін за програмою.
Їхня роль - підсилити практичну орієнтацію освіти (адже вони не зобов'язані будуть провадити наукову діяльність).
У МОН уточнили, що закон не передбачає примусового звільнення НПП з роботи, якщо вони не наберуть 30% наукової діяльності.
"Викладачів можуть перевести до категорії педагогічних працівників у разі недостатнього обсягу наукової діяльності. Остаточне рішення ухвалює ЗВО", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше у МОН визначили, хто і як вступатиме до вишів у 2025 році (і де буде творчий конкурс).
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