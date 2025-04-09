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В вузах Украины появится новая категория преподавателей: о чем речь

Учебная нагрузка научно-педагогических работников в вузах уменьшится (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно президент Украины подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования. Он уменьшает учебную нагрузку научно-педагогических работников, а также вводит в вузах новую категорию преподавателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Когда заработает подписанный президентом закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования во вторник, 8 апреля 2025 года.

Документ направлен на:

  • повышение роли научной деятельности в системе высшего образования;
  • создание гибких возможностей для привлечения специалистов-практиков к преподаванию.

В МОН уточнили, что нормы закона вступят в силу с 2025/2026 учебного года.

"Высшие учебные заведения должны учесть новые положения при планировании учебной нагрузки и организации образовательного процесса", - отметили в министерстве.

Что изменится для работников вузов

В Министерстве образования и науки рассказали, что подписанный главой государства закон предусматривает такие ключевые изменения:

  • уменьшение учебной нагрузки научно-педагогических работников - с 600 до 460-480 часов на ставку (за учебный год);
  • повышение значимости научной работы - научная составляющая должна составлять не менее 30%;
  • введение новой категории - педагогических работников (ими могут стать специалисты-практики, привлеченные к преподаванию без обязанности осуществлять научную деятельность);
  • предоставление автономии вузам в установлении норм и объемов научной работы - в соответствии со стратегическими приоритетами заведения или отдельных научных направлений.

Какой статус будет иметь педагогический работник

В целом закон усиливает роль научно-педагогических работников (НПР) как ученых. То есть введение новой категории - педагогических работников - не уменьшает их престиж, а лишь расширяет возможности вузов, предоставляя выбор между фокусом:

  • или на науке
  • или на практике.

Между тем педагогическими работниками смогут стать опытные специалисты-практики, которые будут преподавать до 30% дисциплин по программе.

Их роль - усилить практическую ориентацию образования (ведь они не обязаны будут вести научную деятельность).

В МОН уточнили, что закон не предусматривает принудительного увольнения НПР с работы, если они не наберут 30% научной деятельности.

"Преподавателей могут перевести в категорию педагогических работников в случае недостаточного объема научной деятельности. Окончательное решение принимает вуз", - объяснили украинцам.

Напомним, ранее в МОН определили, кто и как будет поступать в вузы в 2025 году (и где будет творческий конкурс).

Читайте также, можно ли поступить в вуз без украинского документа о полном общем среднем образовании.

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