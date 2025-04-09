В вузах Украины появится новая категория преподавателей: о чем речь

Недавно президент Украины подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования. Он уменьшает учебную нагрузку научно-педагогических работников, а также вводит в вузах новую категорию преподавателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования во вторник, 8 апреля 2025 года.
Документ направлен на:
В МОН уточнили, что нормы закона вступят в силу с 2025/2026 учебного года.
"Высшие учебные заведения должны учесть новые положения при планировании учебной нагрузки и организации образовательного процесса", - отметили в министерстве.
В Министерстве образования и науки рассказали, что подписанный главой государства закон предусматривает такие ключевые изменения:
В целом закон усиливает роль научно-педагогических работников (НПР) как ученых. То есть введение новой категории - педагогических работников - не уменьшает их престиж, а лишь расширяет возможности вузов, предоставляя выбор между фокусом:
Между тем педагогическими работниками смогут стать опытные специалисты-практики, которые будут преподавать до 30% дисциплин по программе.
Их роль - усилить практическую ориентацию образования (ведь они не обязаны будут вести научную деятельность).
В МОН уточнили, что закон не предусматривает принудительного увольнения НПР с работы, если они не наберут 30% научной деятельности.
"Преподавателей могут перевести в категорию педагогических работников в случае недостаточного объема научной деятельности. Окончательное решение принимает вуз", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее в МОН определили, кто и как будет поступать в вузы в 2025 году (и где будет творческий конкурс).
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