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"Ось зла сформирована": у Зеленского предупредили мир об угрозе сотрудничества РФ и Ирана

Новина українською →
Киев, Суббота 10 декабря 2022 14:09
"Ось зла сформирована": у Зеленского предупредили мир об угрозе сотрудничества РФ и Ирана Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Военное сотрудничество России и Ирана уже не только касается вопроса войны в Украине. Это уже касается глобальной безопасности, поэтому мир должен реагировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вот зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" - написал Подоляк.

Военное сотрудничество России и Ирана

Отметим, недавно в Белом доме выразили обеспокоенность и спрогнозировали, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство", которое возрастет в ближайшие месяцы.

По данным американского Института изучения войны ISW, Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие. Речь идет о передаче россиянами ПВО и самолетов.

Ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Добавим, что украинский МИД ранее уже предупреждал Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия такого решения о помощи России.

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