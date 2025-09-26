Я вірю, що Трамп хоче, щоб Україна перемогла, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить, що американський лідер Дональд Трамп нарешті хоче перемоги України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю виданню Axios.
На запитання журналіста: "Тож тепер ви вірите, що президент Трамп нарешті хоче перемоги України?", Зеленський відповів: "Так".
Журналіст нагадав, що раніше Дональд Трамп заявляв: "О, знаєте, через пана Зеленського у вас немає карт".
На уточнююче запитання, що ж змінилося з того часу Зеленський відповів, що ситуація змінилась через стосунки Трампа з Путіним (російський диктатор Володимир Путін - ред.)
"Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - сказав він.
За словами Зеленського, підтримка суспільства є надзвичайно важливою для будь-якого лідера.
Він додав, що "американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну і здебільшого вони не вірять, що він хоче закінчити цю війну".
Що відомо про зміну риторики Трампа
Президент США зазнав значних змін у своїй риториці щодо війни в Україні після повернення до Білого дому в січні 2025 року.
Спочатку він висловлював сумніви щодо доцільності підтримки України, навіть натякаючи, що Київ частково винен у початку конфлікту.
Зокрема, Трамп заявляв, що "Зеленський не поважає США" і що "Україна не повинна була дозволяти цю війну".
Однак днями Трамп змінив свою позицію, заявивши, що вірить у здатність України відновити всі свої території за підтримки Європейського Союзу та НАТО.
Це сталося після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Трамп також заявив, що Росія перебуває в "великій економічній скруті" та закликав зупинити свою агресивну війну проти України.
Він також розкритикував Європу за купівлю нафти і газу у Росії, бо таким чином вони підживлюють війну в Україні.
Як пише New York Post, заява Трампа про слабкість РФ базується на нових даних розвідки.