Вирвались вперед. На парламентських виборах у Болгарії є два лідери, - екзитполи

За результатами екзитполів, на парламентських виборах у Болгарії, які відбулися сьогодні, 2 квітня, лідирують дві партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES .

Блок "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова й об’єднання проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" стали лідерами останніх парламентських виборів у Болгарії.

За даними екзитполу Trend, до парламенту Болгарії пройдуть п’ять партій:

"ПЗ-ДБ" - 26,9%;

ГЄРБ - 26,7%;

проросійська партія "Відродження" - 12,9%;

Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину - 12,4%;

Болгарська соціалістична партія -10,5%.

Також екзитпол Gallup прогнозує подолання чотиривідсоткового бар’єру ще одній партії - популістському проєкту коміка Славі Трифонова "Є такий народ", яка у 2021 році вирвалась на друге місце на позачергових виборах, та відтоді стрімко втратила популярність.

Схожий прогноз і в екзитполу Market Research, але й там "Є такий народ" долає прохідний бар’єр у межах статистичної похибки.

З урахуванням токсичності "Відродження" можливі варіанти коаліції передбачають участь або ГЄРБ і "ПЗ-ДБ", або одного з цих блоків з іншими партіями, окрім "Відродження".

Останній такий варіант коаліції існував у 2022 році за прем’єрства Кирила Петкова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Болгарія може продати Україні значну кількість боєприпасів через посередників.

Раніше повідомлялось, що 20 березня міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.

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