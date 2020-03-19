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Вирус паники значительно серьезнее коронавируса: Минздрав обратился к украинцам

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 09:07
Вирус паники значительно серьезнее коронавируса: Минздрав обратился к украинцам
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав призывает проверять информацию о коронавирусе

Минздрав призывает проверять информацию о коронавирусе и пользоваться только надежными источниками. Этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Ляшко призывает относиться к сообщениям о коронавирусе критично.

"К каждому сообщению или перепосте относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус", - сказал он.

МОЗ закликає перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами

МОЗ закликає перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами “До кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус”, - йдеться у відеозверненні заступника Міністра охорони здоров’я, Головного санітарного лікаря України Виктор Ляшко.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 18 березня 2020 р.

Отметим, 18 марта в Украине вступил в силу закон о противодействии коронавирусу. В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

В частности, в законе прописывается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано болезнью COVID-19, а также повышение уголовной - за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Напомним, правоохранители в Украине разоблачили 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе на территории страны.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области полиция оштрафовала жителя за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Мужчине оштрафовали от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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