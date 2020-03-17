ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:33
В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса
Фото: полиция (РБК-Украина)

Мужчину оштрафовали от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан

Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сообщается, что мужчина позвонил врачам и сообщил им о возможном заболевании коронавирусом, так как находился за пределами Украины.

"Вчера, 16 марта, около 3 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть "коронавирусом". Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании", - сообщили в полиции.

Полиция составила в отношении мужчины административный протокол по ст. 183 административного кодекса (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 марта на внеочередном заседании парламента депутаты приняли за основу и в целом законопроект о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Отметим, по состоянию на утро 17 марта в Украине подтверждены семь случаев коронавируса, из них один летальный. При этом четыре человека заболели внутри страны, они не находились за рубежом.

Рада временно отменила санкции за просроченные потребительские кредиты Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта
Новости Украины полицияштрафКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь