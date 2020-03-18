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В Украине разоблачили 6 человек, распространявших фейки о коронавирусе

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:50
В Украине разоблачили 6 человек, распространявших фейки о коронавирусе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Случаи распространения фейков о коронавирусе зафиксировали в Одессе, а также в Черновицкой и Луганской областях

Правоохранители в Украине разоблачили 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе на территории страны. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях. Против жителя Одессы было открыто уголовное дело, так как он кроме фейков о коронавирусе, распространял также сепаратистские материалы в интересах России.

"Гражданин Украины получал задачи не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины", - отметили в СБУ.

Жителю Одессы сообщили о подозрении, а также планируется избрние ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 18 марта в Украине вступил в силу закон о противодействии коронавирусу. В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области полиция оштрафовала жителя за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Мужчине оштрафовали от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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