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Вірус паніки значно серйозніший за коронавірус: МОЗ звернувся до українців

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 09:07
Вірус паніки значно серйозніший за коронавірус: МОЗ звернувся до українців
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ закликає перевіряти інформацію про коронавірус

МОЗ закликає перевіряти інформацію про коронавірус і користуватися лише надійними джерелами. Це йдеться у відеозверненні заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Ляшко закликає ставитись до повідомлень про коронавірус критично.

"До кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус", - сказав він.

МОЗ закликає перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами

МОЗ закликає перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами “До кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус”, - йдеться у відеозверненні заступника Міністра охорони здоров’я, Головного санітарного лікаря України Виктор Ляшко.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 18 березня 2020 р.

Зазначимо, 18 березня в Україні вступив в силу закон про протидію коронавирусу. Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження коронавірусом.

Зокрема, в законі прописується адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована хворобою COVID-19, а також підвищення кримінальної - за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Нагадаємо, правоохоронці в Україні викрили 6 осіб, які поширювали фейки про коронавирус на території країни.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області поліція оштрафувала жителя за помилковий виклик медиків у зв'язку з захворюванням коронавірусом. Чоловікові оштрафували від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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