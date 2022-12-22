Вірус "Хрещений батько" атакував банки та криптогаманці: що відомо

Як пише видання, кібершахраї використовують "Хрещеного батька" для атак на користувачів банківських і криптовалютних додатків у 16 країнах. Під його атаки вже потрапили 215 банків, 94 провайдерів криптогаманців та 110 криптообмінних платформ у таких країнах, як США, Великобританія, Канада і Туреччина.

Фото: group-ib.com

"Троянець обманює жертв завдяки своїй здатності генерувати переконливі вебпідробки і накладати їх на екрани заражених пристроїв, коли користувач намагається відкрити цільовий додаток. Після цього зловмисники можуть викрасти облікові дані жертви та обійти двофакторну автентифікацію, щоб отримати доступ до рахунків і вивести кошти", - пояснюють експерти.

Сингапурська компанія Group-IB з кібербезпеки виявила у згаданому троянському програмному забезпеченні код, який не дозволяє йому атакувати користувачів, які розмовляють російською або однією з мов, що вживаються на пострадянському просторі.