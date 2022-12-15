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Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго"

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Львів, Четвер 15 грудня 2022 11:08
Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго" Фото: росіяни атакували сайт "Львівобленерго" (freepik-com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські хакери сьогодні вночі атакували сайт та ресурси "Львівобленерго". Фахівці змогли відбити атаку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

"Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку", - йдеться у повідомленні.

Зараз фахівці застосували додаткові заходи для захисту ІТ-інфраструктури. У зв'язку з цим вебсайт "Львівобленерго" та інші сервіси компанії можуть працювати з певною затримкою.

Нагадаємо, в СБУ раніше повідомили, що російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти, щоб знеструмити всі регіони.

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