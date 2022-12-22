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Вирус "Крестный отец" атаковал банки и криптокошельки: что известно

Фото: новый троянский вирус Godfather поражает банковские приложения и криптокошельки (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Эксперты в области финансовой безопасности предупреждают пользователей по всему миру о появлении нового мощного троянского вируса "Крестный отец", атаковавшего уже более 400 приложений на Android.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finextra.com.

Как пишет издание, кибермошенники используют "Крестного отца" для атак на пользователей банковских и криптовалютных приложений в 16 странах. Под его атаки уже попали 215 банков, 94 провайдера криптокошельков и 110 криптообменных платформ в таких странах, как США, Великобритания, Канада и Турция.

Фото: group-ib.com

"Троянец обманывает жертв благодаря своей способности генерировать убедительные веб-подделки и накладывать их на экраны зараженных устройств, когда пользователь пытается открыть целевое приложение. После этого злоумышленники могут похитить учетные данные жертвы и обойти двухфакторную аутентификацию, чтобы получить доступ к счетам и вывести деньги", - пояснил он. эксперты.

Сингапурская компания Group-IB по кибербезопасности обнаружила в упомянутом троянском программном обеспечении код, не позволяющий ему атаковать пользователей, говорящих на русском или одном из языков, употребляемых на постсоветском пространстве.

На днях РБК-Украина сообщало, что хакеры прибегли к новой кибератаке, направленной на представителей сектора безопасности и обороны Украины. Злоумышленники нацелились на систему DELTA.

Напомним, ранее мы писали, что российские хакеры атаковали сайт и ресурсы "Львовоблэнерго".

В СБУ ранее сообщили, что российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты, чтобы обесточить все регионы.

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Кибератака