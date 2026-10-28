Вірус Ебола в Конго набирає обертів: загинули майже 5000 осіб

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом Ебола зросла до 10 060. Від початку спалаху померли 4 887 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як відомо, інфекція також поширилася на інші африканські країни, зокрема Кенію та Нігерію.

За даними Африканських центрів контролю та профілактики захворювань, нинішній спалах, спричинений штамом "Бундібугйо", став найшвидшим за темпами поширення серед зареєстрованих спалахів Еболи. Захворювання почало поширюватися в середині травня.

Ебола поширилася за межі Конго

У Кенії зафіксували дев’ять випадків зараження, двоє інфікованих померли. Перший хворий прибув до столиці країни Найробі з ДР Конго через Уганду. Усі наступні випадки зараження в Кенії пов’язані з ним.

У Нігерії підтвердили один випадок Еболи. Медики також продовжують стежити за ситуацією в регіоні, оскільки вірус уже перетнув кордони кількох країн.

В Уганді під час нинішнього спалаху зареєстрували 20 випадків захворювання, двоє людей померли. Наприкінці серпня влада країни оголосила про завершення спалаху після того, як протягом 42 днів там не виявляли нових випадків.

Чим небезпечний штам "Бундібугйо"

Вірус Ебола передається через безпосередній контакт із кров’ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини. Серед основних симптомів захворювання - гарячка, діарея та кровотечі.

Наразі немає схваленої вакцини або специфічного лікування саме проти штаму"Бундібугйо". На ранніх стадіях хвороба може нагадувати малярію, через що інфекцію складніше вчасно розпізнати.

Із липня тривають клінічні випробування двох противірусних препаратів. Крім того, дослідники перевіряють, чи здатна вакцина Ervebo, розроблена проти іншого різновиду вірусу Ебола, забезпечити захист і від штаму "Бундібугйо".

Раніше в ДР Конго понад 250 людей долучилися до випробування експериментального препарату Obeldesivir, який може допомогти запобігти розвитку Еболи після контакту з інфікованою людиною.