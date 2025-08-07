Вирубували ліси у заповіднику: на Закарпатті судитимуть керівника лісництва

За даними ДБР, посадовець знав про факти незаконної рубки на території лісництва, проте не повідомив про них, не вжив заходів для їх припинення та не забезпечив належної охорони ввіреної йому ділянки лісу.

Через це невстановлені особи зрубали 84 дерева у зоні природно-заповідного фонду Свидовецького лісництва. Висновком проведеної судової експертизи підтверджено, що сума заподіяних збитків складає понад 4,5 млн грн.

Керівника лісництва обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.