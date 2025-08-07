Вырубали леса в заповеднике: на Закарпатье будут судить руководителя лесничества

По данным ГБР, чиновник знал о фактах незаконной рубки на территории лесничества, однако не сообщил о них, не принял меры для их прекращения и не обеспечил надлежащей охраны вверенного ему участка леса.

Поэтому неустановленные лица срубили 84 дерева в зоне природно-заповедного фонда Свидовецкого лесничества. Выводом проведенной судебной экспертизы подтверждено, что сумма причиненного ущерба составляет более 4,5 млн грн.

Руководителя лесничества обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.