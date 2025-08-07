RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Вырубали леса в заповеднике: на Закарпатье будут судить руководителя лесничества

Фото: на Закарпатье будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку леса (dbr.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Свидовецкого лесничества в Закарпатской области допустил незаконную вырубку около сотни ценных деревьев в заповеднике, ему грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным ГБР, чиновник знал о фактах незаконной рубки на территории лесничества, однако не сообщил о них, не принял меры для их прекращения и не обеспечил надлежащей охраны вверенного ему участка леса.

Поэтому неустановленные лица срубили 84 дерева в зоне природно-заповедного фонда Свидовецкого лесничества. Выводом проведенной судебной экспертизы подтверждено, что сумма причиненного ущерба составляет более 4,5 млн грн.

Руководителя лесничества обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

Схемы хищения лесного хозяйства

Напомним, ранее ГБР разоблачило схему вырубки леса Минобороны на 68 млн гривен. О подозрении сообщили трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровской области, которые годами допускали незаконные вырубки тысяч деревьев.

Также в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в лесной отрасли. Чиновники государственных предприятий и лесничеств фальсифицировали данные в электронной системе учета древесины.

Кроме того, несколько лет назад, в Винницкой области чиновник систематически требовал взятки с лесников и разворовывал древесину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьГБР