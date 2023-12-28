Правоохоронці затримали директора однієї з філій Центрального лісового Офісу ДСГП "Ліси України" за розкрадання державної деревини на мільйони гривень та хабарництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав від підлеглих гроші за начебто "вирішення питань" з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності. У випадку, якщо його підлеглі відмовлялися давати хабар, він погрожував їм накладенням доган.

Окрім цього керівник Філії вимагав від працівників штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, для подальшої реалізації "залишків" за готівку, як необлікованих.

За попередніми оцінками збитки держави від протиправної діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження було задокументовано декілька епізодів у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 000 доларів. Гроші він надалі розподіляв між посадовцями Центрального лісового Офісу.

Правоохоронці затримали його під час отримання частини хабаря в розмірі 4000 доларів. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: У Вінницькій області чиновник систематично вимагав хабарі з лісників та розкрадав деревину (dbr.gov.ua)

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

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