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Вирок за TikTok: одесит отримав умовний термін за відео мобілізації в ТЦК

Фото: Малиновський суд Одеси засудив чоловіка за відео про мобілізацію (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Малиновський районний суд Одеси виніс вирок чоловіку, який розмістив відео, на якому співробітники ТЦК проводили мобілізаційні заходи. Йому призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Обвинувачений чоловік розмістив відеозаписи в соцмережі TikTok, які, згідно з матеріалами суду, містили дані, що потенційно загрожували національній безпеці України.

Слідство встановило, що така публікація могла сприяти витоку інформації, особливо в умовах поточного збройного конфлікту. Чоловік визнав свою провину та уклав угоду зі слідством, що дозволило уникнути реального терміну.

В умовах війни такі публікації розглядаються як потенційна загроза, особливо якщо доступ до них можуть отримати ворожі сторони.

В рамках українського законодавства визнання провини та співпраця зі слідством часто розглядаються як пом'якшувальні обставини, що дозволяє призначити покарання у вигляді умовного терміну. Разом із цим у чоловіка конфіскували iPhone, з якого здійснювалася зйомка та публікація відео.

На тлі збройного конфлікту в країні будь-яке поширення подібних даних посилює ризики та стає предметом уваги правоохоронних органів.

Нагадаємо,що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонує спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів, які ігнорують повістки.

Крім того,СБУ викрила адміністраторів кількох Telegram-каналів. Вони намагались своєю діяльністю зірвати мобілізацію в Україні.

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ОдесаСуд