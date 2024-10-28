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Приговор за TikTok: одессит получил условный срок за видео мобилизации в ТЦК

Фото: Малиновский суд Одессы осудил мужчину за видео о мобилизации (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, разместившему видео, на котором сотрудники ТЦК проводили мобилизационные мероприятия. Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Обвиняемый мужчина разместил видеозаписи в соцсети TikTok, которые, согласно материалам суда, содержали данные, потенциально угрожающие национальной безопасности Украины.

Следствие установило, что такая публикация могла способствовать утечке информации, особенно в условиях текущего вооруженного конфликта. Мужчина признал вину и пошел на сделку со следствием, что позволило избежать реального срока. 

В условиях войны такие публикации рассматриваются как потенциальная угроза, особенно если доступ к ним могут получить враждебные стороны.

В рамках украинского законодательства признание вины и сотрудничество со следствием часто рассматриваются как смягчающие обстоятельства, что позволяет назначить наказание в виде условного срока. Вместе с этим у мужчины был конфискован iPhone, с которого велись съемка и публикация видео.

На фоне вооруженного конфликта в стране любое распространение подобных данных усиливает риски и становится предметом внимания правоохранительных органов.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагает упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов, которые игнорируют повестки.

Кроме того, СБУ раскрыла администраторов нескольких Telegram-каналов. Они пытались своей деятельностью сорвать мобилизацию в Украине.

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ОдессаСуд