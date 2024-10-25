Намагалися зірвати мобілізацію. СБУ затримала адмінів кількох Telegram-каналів

СБУ викрила адміністраторів кількох Telegram-каналів. Вони намагались своєю діяльністю зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ. Зокрема фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. У Хмельницькій області заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб. Вони публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Telegram та Viber. У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київської області. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами. У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.