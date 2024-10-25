Намагалися зірвати мобілізацію. СБУ затримала адмінів кількох Telegram-каналів
СБУ викрила адміністраторів кількох Telegram-каналів. Вони намагались своєю діяльністю зірвати мобілізацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.
Зокрема фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.
У Хмельницькій області заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб. Вони публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.
Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.
Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Telegram та Viber.
У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київської області.
Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що 16 жовтня український президент Володимир Зеленський представив план перемоги України. Очільник держави наголосив, що терміновість плану перемоги - саме зараз. І якщо вже почати за ним рухатись, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року.
Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що план перемоги спрямований на партнерів, але є й друга складова - мобілізація самої України.
Ми також пояснювали, як закон про мобілізацію вплинув на темпи поповнення армії.
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