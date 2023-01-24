UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виробництво збільшилось, але дефіцит залишається суттєвим: яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні споживання електроенергії зберігається на рівні понеділка. Виробництво незначно збільшилось, але дефіцит потужності залишається суттєвий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

При цьому виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того повідомляється, що "Укренерго" відновило лінію 330 кВ, тому збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Нагадаємо, у YASNO пояснили, як відбувається розподіл електроенергії у Києві.

Тим часом у Хмельницькому зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВіялові відключенняУкренерго