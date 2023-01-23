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Різниця не суттєва. Як групи отримують світло у Києві: інфографіка

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 22:05
Різниця не суттєва. Як групи отримують світло у Києві: інфографіка Фото: в YASNO пояснили, як відбувається розподіл електроенергії у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тема рівномірності відключень світла дуже жваво обговорюється у суспільстві. Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, як відбувається розподіл електроенергії у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Коваленка.

За словами Коваленка, щодня НЕК "Укренерго" доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів.

У Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами. Це ми бачимо у графіках стабілізаційних відключень. Далі кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній.

Зазначено, що і групи, і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт.

Різниця не суттєва. Як групи отримують світло у Києві: інфографіка

Кожен окремий стовпчик - це група ліній. Цифра на стовпчику - це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно.

"Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла. Графіки відключень за адресою можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

Раніше Держенергонагляд пояснив, чому у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях складна ситуація зі світлом.

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Київ відключеня світла енергетики Електроенергія
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