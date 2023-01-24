У Хмельницькому зупинили рух тролейбусів: що сталося

У Хмельницькому зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Електротранс" .

"Через відсутність напруги в різних мікрайонах міста рух тролейбусів неможливий, на жаль", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі зупинили роботу електротранспорту до 26 січня.

Тим часом у Львівській області ввели спецграфік аварійних відключень електроенергії.

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