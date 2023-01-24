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У Хмельницькому зупинили рух тролейбусів: що сталося

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Хмельницький, Вівторок 24 січня 2023 09:16
У Хмельницькому зупинили рух тролейбусів: що сталося Фото: у Хмельницькому зупинили рух тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Хмельницькому зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Електротранс".

"Через відсутність напруги в різних мікрайонах міста рух тролейбусів неможливий, на жаль", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі зупинили роботу електротранспорту до 26 січня.

Тим часом у Львівській області ввели спецграфік аварійних відключень електроенергії.

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Хмельницький Електроенергія
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