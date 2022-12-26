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Виробництво Toyota по всьому світу рекордно зросло, попри закриття заводів у Росії

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Японія, Понеділок 26 грудня 2022 23:17
Виробництво Toyota по всьому світу рекордно зросло, попри закриття заводів у Росії Фото: японський автоконцерн Toyota нарощує глобальні продажі (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Японський автовиробник Toyota випустив рекордну кількість автомобілів - понад 833 тисяч автівок тільки за листопад, а глобальні продажі зросли на 2,9%, або до майже 800 тисяч на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Як пише видання, останній місяць осені став для Toyota рекордним: у листопаді японський автовиробник випустив понад 833 тисячі автомобілів, що на 2,9% більше, ніж у листопаді 2021 року. У компанії це пов'язують з відновленням логістичних ланцюгів поставок комплектуючих. Проте Toyota продовжує відчувати проблеми через нестачу напівпровідників.

Дефіцит напівпровідників, що почався ще два роки тому, серйозно вдарив по автомобільній промисловості. Так, багато автовиробників були змушені скоротити обсяги випуску машин і навіть відмовитися від ряду електронних систем. Наприклад, та сама Toyota виключила зі списку опцій додатковий смарт-ключ - його тимчасово змінили на механічний.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією з поставками комплектуючих і будемо мінімізувати раптові скорочення виробництва, щоб доставити нашим клієнтам якомога більше автомобілів у найкоротші терміни", - йдеться в офіційній заяві Toyota.

Раніше про дефіцит електронних компонентів висловився і очільник відділу закупівель у раді директорів автоконцерна Volkswagen Мурат Аксель. Він заявив, що компанія поступово адаптується до "нової нормальності", в якій логістика поставок втратила стабільність. За його словами, проблема нестачі чипів, на яку світ наштовхнувся через пандемію ще в 2020 році, не буде вирішена і в 2023-му.

При цьому Toyota зазначає, що виробництво нових транспортних засобів в самій Японії скоротилося на 3,3% - до 266 174 одиниць, оскільки постійний дефіцит напівпровідників загальмував виробництво нових автомобілів.

Виробництво авто за кордоном, навпаки, зросло на 3,8% - до 566 930, що також є рекордним показником для листопада. При цьому виробництво автомобілів у Північній Америці зросло на 5,9%, а в Китаї впало на 11,1% через брак запчастин.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво на заводі ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

Крім того, дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів із введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

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Toyota Motor Corp
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