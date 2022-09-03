Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в РФ

Дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Основными причинами названы задержка строительных работ и налоговые проблемы. Изначально компания планировала расширить свой бизнес в России за счет организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в РФ. По информации японских СМИ, война в Украине и введенные против России санкции не повлияли на решение Hino Motors, а действующее ограничение на экспорт японских грузовиков в РФ рассматривается автоконцерном как временное.