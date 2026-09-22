Виробництво сталі впало вдвічі. Що пропонують експерти для порятунку металургії?

У серпні виробництво сталі та металопрокату скоротилося удвічі через зупинку таких підприємств як "Запоріжсталь", "Каметсталь" та обмежену роботу "Arecelor Mittal Кривий Ріг", для відновлення їх роботи народні депутати та експерти пропонують стабілізувати вартість залізничних перевезень, отримати кращі умови доступу до європейського ринку, захистити внутрішній ринок та відновити морський експорт.

У серпні виробництво сталі та металопрокату в Україні знизилося у 2 рази у порівнянні із серпнем 2025 року до 277 та 270 тисяч тонн відповідно, свідчить статистика профільного об'єднання "Укрметалургпром".

Виклики для металургії

Це пов'язано з тим, що у серпні-вересні ворог завдав ракетного удару по великим металургіним підприємствам, в результаті чого зупинилася "Запоріжсталь" та "Каметсталь" (входять в структуру групи "Метінвест"), частково зупинив свою роботу найбільший металургійний комбінат "Arecelor Mittal Кривий Ріг". Також 5 вересня було завдано удару по Дніпровському металургійному заводу, який входить до скаладу групи DCH.

Також, з кінця липня металургійна галузь стикнулася з проблемою експорту продукуції, адже основний канал – глибоководні порти Чорного моря залишаються заблокованими. До обстрілів та блокади моря треба додати підвищення тарифу "Укрзалізниці", високу вартість електроенергії, квоти та вуглецевий податок (англ. СВАМ – carbon border adjustment mechanism) при імпорті продукції на ринок ЄС.

Рекомендації експертів

Для покращення ситуації в секторі народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев рекомендує розширити урядову програму доступного кредитування "5-7-9" на велику промисловість, забезпечити металургійним компаніям доступ до державних гарантій, збільшити можливості страхування великих промислових проектів від воєнних ризиків.

"Запоріжсталь" зазнала двох ракетних ударів, після чого підриємство зупинило роботу (прес-центр компанії)

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в коментарі РБК-Україна говорить, що в першу чергу потрібно стабілізувати тарифи "Укрзалізниці", відновити переговори з ЄС щодо послаблення для України умов застосування карбоного податку (СВАМ) та розширення або відміни квот.

"Це потрібно було зробити ще "позавчора", - підтримує його думку виконавчий директор Федерації металургів Сергій Біленький.

Читайте також: Бізнес пропонує рішення, як не допустити зростання залізничних тарифів

Кисилевський пропонує відтермінувати CBAM для України принаймні до кінця воєнного стану плюс один рік, а квоти на поставку української продукції треба повернути до рівня 2025 року.

Президент галузевого об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає за доцільне відновити "Шляхи Солідарності" – транспортні коридори зі зниженою вартістю їх використання, які забезпечують транзит української продукції через ЄС на світовий ринок.

Співрозмовник запропонував запровадити попередні антидемпінгові мита на металопродукції з Китаю і Туреччини, яка потрапляє на український ринок та має такі переваги, як доступ до дешевої російської сировини. Поставки такої продукції потребують окремого антидемпінгового розслідування.

Експерти пропонують утриматися від подальшого підняття тарифів "Укренерго", обленерго та прискорити повернення з боку держави боргів перед металургійними компаніями.

Читайте також: Як високі ціни на електроенергію підривають конкурентні позиції українських метадургів?

Найбільш затребуваним заходом залишається відкриття моря, адже альтернативна логістика не може повністю замінити глибоководні порти Чорного моря.