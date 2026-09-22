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Производство стали упало вдвое. Что предлагают эксперты по спасению металлургии?

15:30 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Производство стали упало вдвое. Что предлагают эксперты по спасению металлургии? Фото: Металлурги Украины нуждаются в комплексных решениях для поддержки отрасли (пресс-центр ArcelorMittal Кривой Рог)
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В августе производство стали и металлопроката сократилось вдвое из-за остановки таких предприятий как "Запорожсталь", "Каметсталь" и ограниченную работу "Arecelor Mittal Кривой Рог", для восстановления их работы народные депутаты и эксперты предлагают стабилизировать стоимость железнодорожных перевозок, получить лучшие условия доступа к европейскому рынку, защитить внутренние рынки.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина -"Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики" .

В августе производство стали и металлопроката в Украине снизилось в 2 раза по сравнению с августом 2025 до 277 и 270 тысяч тонн соответственно, свидетельствует статистика профильного объединения "Укрметаллургпром".

Вызовы для металлургии

Это связано с тем, что в августе-сентябре враг нанес ракетный удар по крупным металлургическим предприятиям, в результате чего остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь" (входят в структуру группы "Метинвест"), частично остановил свою работу крупнейший металлургический комбинат "Arecelor Mittal Кривой Рог". Также 5 сентября был нанесен удар по Днепровскому металлургическому заводу, входящему в состав группы DCH.

Также с конца июля металлургическая отрасль столкнулась с проблемой экспорта продукции, ведь основной канал – глубоководные порты Черного моря остаются заблокированными. К обстрелам и блокаде моря следует добавить повышение тарифа "Укрзализныци", высокую стоимость электроэнергии, квоты и углеродный налог (англ. СВАМ – carbon border adjustment mechanism) при импорте продукции на рынок ЕС.

Рекомендации экспертов

Для улучшения ситуации в секторе народный депутат, председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рекомендует расширить правительственную программу доступного кредитования "5-7-9" на крупную промышленность, обеспечить металлургическим компаниям доступ к государственным гарантиям, увеличить возможности страхования крупных промышленных проектов от военных рисков.

Производство стали упало вдвое. Что предлагают эксперты по спасению металлургии?"Запорожсталь" получила два ракетных удара, после чего предприятие остановило работу (пресс-центр компании)

Заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в комментарии РБК-Украина говорит, что в первую очередь нужно стабилизировать тарифы "Укрзализныци ", возобновить переговоры с ЕС по ослаблению для Украины условий применения карбоного налога (СВАМ) и расширению или отмене квот .

"Это нужно было сделать еще позавчера", - поддерживает его мнение исполнительный директор Федерации металлургов Сергей Беленький.

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Кисилевский предлагает отсрочить CBAM для Украины, по крайней мере, до конца военного положения плюс один год, а квоты на поставку украинской продукции нужно вернуть до уровня 2025 года.

Президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает целесообразным восстановить "Пути Солидарности" – транспортные коридоры с пониженной стоимостью их использования, которые обеспечивают транзит украинской продукции через ЕС на мировой рынок.

Собеседник предложил ввести предыдущие антидемпинговые пошлины на металлопродукцию из Китая и Турции , которая попадает на украинский рынок и имеет такие преимущества, как доступ к дешевому российскому сырью. Поставки такой продукции требуют отдельного антидемпингового расследования.

Эксперты предлагают воздержаться от дальнейшего повышения тарифов "Укрэнерго", облэнерго и ускорить возврат со стороны государства долгов перед металлургическими компаниями.

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Наиболее востребованной мерой остается открытие моря , ведь альтернативная логистика не может полностью заменить глубоководные порты Черного моря.

Напомним, с конца июля из-за российских обстрелов фактическиостановилось торговое судоходство из портов Большой Одессы . В Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около 10% ВВП, 17 млрд. долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд. долларов налоговых поступлений.

В середине августа из-за ракетного удара "Arecelor Mittal Кривой Рог частично остановил свою работу" , в результате обстрела погибли два человека и 13 человек получили ранения.

В начале сентября Россия нанесла удар по комбинату "Каметсталь" в г. Камянске Днепропетровской области, в результате чего предприятие остановилось . К этому были нанесены 2 удара по "Запорожстали", что также привело к прекращению работы предприятия.

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