Виробництво Patriot за ліцензією США можуть організувати не в Україні, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виробництво Patriot в Україні потребує часу

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ЗРК Patriot є перемогою для президента України Володимира Зеленського. Проте на початок їхнього виробництва може знадобитися щонайменше рік, вважають експерти.

Перехоплювачі Patriot життєво важливі для оборони України. Росія наразі намагається використати свою перевагу в балістичних ракетах та завдає потужних ударів по Києві та інших містах країни.

Проте обіцянка Трампа була розпливчастою. Він визнав, що не розмовляв попередньо з компаніями, що виробляють ракети-перехоплювачі Patriot.

Експерти впевнені, що виробництво винищувачів-перехоплювачів Patriot PAC-2 виробництва Raytheon або досконаліших PAC-3 від Lockheed не почнеться досить швидко.

"Я був би дуже здивований, якби це сталося швидше, ніж за 12 місяців. Я припускаю, що це займе значно більше часу", - сказав Фабіан Хоффманн, експерт з ракет з Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло.

Виробництво за межами України?

Експерти в галузі оборони стверджують, що створення системи для перехоплення ракет, є найскладнішим завданням у ракетній техніці.

Однією з країн, яка б могла допомогти Києву прискорити цей процес, є Німеччина, яка розробила власний виробничий ланцюжок для винищувачів-перехоплювачів PAC-2.

Два джерела повідомили, що нові перехоплювачі, швидше за все, будуть вироблятися в Німеччині чи іншій європейській країні, де це безпечніше. А після закінчення війни виробництво може бути перенесене на Україну.

Зеленський про постачання перехоплювачів

Зеленський заявив 9 липня, що технічні групи якнайшвидше опрацюють деталі. Проте він хотів би, щоб виробництво почалося "в Україні якнайшвидше".

Президент сказав, що постачання перехоплювачів PAC-3 зі США очікується "найближчими днями".

Він також звернувся до інших союзників з проханням надати ракети з власних запасів у рамках узгодженої з НАТО фінансової угоди.

Скільки ракет Patriot необхідно Україні

Росія щорічно виробляє не менше 700-800 балістичних ракет наземного базування "Іскандер" та гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування "Кинджал".

Для перехоплення кожної балістичної ракети необхідно три перехоплювачі Patriot, то при стабільному обсязі виробництва російських ракет потрібно близько 2400 перехоплювачів на рік.

"Навіть за наявності ліцензованого виробничого підприємства в Україні досягти цього показника буде дуже і дуже складно, якщо не неможливо", - сказав Хоффманн.

За його словами, український завод може виготовляти від 200 до 300 перехоплювачів на рік.

Потрібен план Б?

Зеленський заявив, що Україні потрібний план Б. Президент має на увазі розробку української антибалістичної системи Freya.

"Проект Freya компанії Fire Point - це ризиковане підприємство, але якщо він спрацює, винагорода буде величезною", - сказав Джек Уотлінг з аналітичного центру Royal United Services Institute в Лондоні.

Уотлінг заявив, що існують й інші європейські варіанти, наприклад, система SAMP/T NG, розроблена компанією Eurosam (спільним підприємством MBDA та французькою Thales).