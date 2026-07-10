Производство Patriot по лицензии США могут организовать не в Украине, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Производство Patriot в Украине требует времени

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производить ЗРК Patriot является победой для президента Украины Владимира Зеленского. Однако к началу их производства может потребоваться не менее года, считают эксперты.

Перехватчики Patriot жизненно важны для обороны Украины. Россия сейчас пытается использовать свое преимущество в баллистических ракетах и наносит мощные удары по Киеву и другим городам страны.

Однако обещание Трампа было расплывчатым. Он признал, что не разговаривал с компаниями, производящими ракеты-перехватчики Patriot.

Эксперты уверены, что производство истребителей-перехватчиков Patriot PAC-2 производства Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed не начнется достаточно быстро.

"Я был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем через 12 месяцев. Я предполагаю, что это займет гораздо больше времени", - сказал Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

Производство за пределами Украины?

Эксперты в области обороны утверждают, что создание системы для перехвата ракет является самой сложной задачей в ракетной технике.

Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, которая разработала собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2.

Два источника сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее. А после окончания войны производство может быть перенесено на Украину.

Зеленский о поставках перехватчиков

Зеленский заявил 9 июля, что технические группы как можно быстрее проработают детали. Однако он хотел бы, чтобы производство началось "в Украине как можно быстрее".

Президент сказал, что поставки перехватчиков PAC-3 из США ожидаются "в ближайшие дни".

Он также обратился к другим союзникам с просьбой предоставить ракеты из собственных запасов в рамках согласованного с НАТО финансового соглашения.

Сколько ракет Patriot необходимо Украине

Россия ежегодно производит не менее 700-800 баллистических ракет наземного базирования "Искандер" и гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал".

Для перехвата каждой баллистической ракеты нужно три перехватчика Patriot, то при размеренном объеме производства российских ракет требуется около 2400 перехватчиков в год.

"Даже при наличии лицензированного производственного предприятия в Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно", – сказал Хоффманн.

По его словам, украинский завод может производить от 200 до 300 перехватчиков в год.

Нужен план Б?

Зеленский заявил, что Украине необходим план Б. Президент подразумевает разработку украинской антибаллистической системы Freya.

"Проект Freya компании Fire Point – это рискованное предприятие, но если он сработает, вознаграждение будет огромным", – сказал Джек Уотлинг из аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне.

Уотлинг заявил, что существуют и другие европейские варианты, например система SAMP/T NG, разработанная компанией Eurosam (совместным предприятием MBDA и французской Thales).