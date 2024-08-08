Виробництво дронів в Україні за два роки зросло в 100 разів, - Федоров

За останні два роки виробництво дронів в Україні зросло в 100 разів. Майже всі дрони, які наразі купуються, виробляються в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Федоров пояснив, що два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників.

"Тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів", - наголосив він.

Мало того, міністр зауважив, що більшість дронів, які закуповує держава, виготовляються в Україні.

"Також зараз 96% дронів, які закуповує держава, - саме українського виробництва", - пояснив він.