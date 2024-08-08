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Виробництво дронів в Україні за два роки зросло в 100 разів, - Федоров

Україна, Четвер 08 серпня 2024 22:48
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Виробництво дронів в Україні за два роки зросло в 100 разів, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

За останні два роки виробництво дронів в Україні зросло в 100 разів. Майже всі дрони, які наразі купуються, виробляються в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Федоров пояснив, що два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників.

"Тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів", - наголосив він.

Мало того, міністр зауважив, що більшість дронів, які закуповує держава, виготовляються в Україні.

"Також зараз 96% дронів, які закуповує держава, - саме українського виробництва", - пояснив він.

Нагадаємо, що днями український президент Володимир Зеленський заявив, що протягом липня Україна використала більше дронів ніж Російська Федерація.

Зауважимо також, що незадовго до цього він заявив, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних дронів.

Ми також повідомляли, що одна з українських компаній, яка спеціалізується на виготовленні дронів розширила діяльність на Словаччину. Відомо, що компанія Skyeton інвестувала у завод з виготовлення дронів у Словаччині 3,5 млн доларів.

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