Це має бути тенденцією. Зеленський заявив, що за липень Україна використала більше дронів ніж РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті - по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів", - пояснив президент.

Він зауважив, що така тенденція має поширюватись на всю зброю. Від FPV українських далекобійних дронів. Які, за словами Зеленського, вже впливають на війну стратегічно.