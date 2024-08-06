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Це має бути тенденцією. Зеленський заявив, що за липень Україна використала більше дронів ніж РФ

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 19:46
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Це має бути тенденцією. Зеленський заявив, що за липень Україна використала більше дронів ніж РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Протягом минулого місяця Україна використала більше безпілотників ніж Російська Федерація. Це має стати стійкою тенденцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті - по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів", - пояснив президент.

Він зауважив, що така тенденція має поширюватись на всю зброю. Від FPV українських далекобійних дронів. Які, за словами Зеленського, вже впливають на війну стратегічно.

Нагадаємо, що за даними Forbes, Україна у липні запустила більше ударних дронів ніж Російська Федерація.

За минулий місяць Росія запустила по території України 426 безпілотників по типу "Шахед", а Україні використала більш як 500.

Зазначимо, що навіть цієї ночі росіяни скаржились на атаку безпілотників. У Курській області у ніч проти 6 серпня пролунали сильні вибухи відразу у кількох містах.

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