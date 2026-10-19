Атака РФ пошкодила виробництво Harvest clothing

Виробництво Harvest clothing постраждало через атаки РФ

У компанії наголосили, що під час атаки працівники дотримувалися правил безпеки та перебували в безпечних місцях. Також закликали інші підприємства й українців не нехтувати загрозою та прямувати в укриття під час обстрілів.

З міркувань безпеки бренд не публікуватиме фото й відео з місця атаки та не розголошуватиме точну інформацію про місце й час влучання.

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Попри наслідки атаки, компанія продовжує працювати та відновлювати виробництво. Усі замовлення обіцяють відправити, а доставки - здійснювати у звичні терміни.

У Harvest clothing також закликали підтримувати український бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, та донатити на ЗСУ.