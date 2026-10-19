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Атака РФ пошкодила виробництво Harvest clothing

13:53 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Бренд Harvest clothing зазнав пошкоджень (фото: 2 harvest-clothing.com.ua)

Український бренд одягу та аксесуарів Harvest clothing повідомив про наслідки російської атаки, через яку постраждало його виробництво. Усі працівники живі та неушкоджені. Команда продовжує відновлюватися та обіцяє відправити всі замовлення у звичні терміни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення бренду Harvest clothing на своїй сторінці у Facebook.

Виробництво Harvest clothing постраждало через атаки РФ

У компанії наголосили, що під час атаки працівники дотримувалися правил безпеки та перебували в безпечних місцях. Також закликали інші підприємства й українців не нехтувати загрозою та прямувати в укриття під час обстрілів.

З міркувань безпеки бренд не публікуватиме фото й відео з місця атаки та не розголошуватиме точну інформацію про місце й час влучання.

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Попри наслідки атаки, компанія продовжує працювати та відновлювати виробництво. Усі замовлення обіцяють відправити, а доставки - здійснювати у звичні терміни.

У Harvest clothing також закликали підтримувати український бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, та донатити на ЗСУ.

Атака РФ на Україну

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня Росія вдарила по Україні ракетами, зокрема балістичними, та сотнями дронів. ППО збила або подавила багато цілей, однак є влучання.

РФ масовано атакувала енергетику, внаслідок чого деякі області частково залишились без електропостачання. Місцями немає також і води.

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