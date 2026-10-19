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РФ вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і сотнями дронів: як впоралась ППО

09:18 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і сотнями дронів: як впоралась ППО Фото: вночі Росія атакувала Україну сотнями дронів та ракетами (Getty Images)
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У ніч на 19 жовтня Росія вдарила по Україні ракетами, зокрема балістичними, та сотнями дронів. ППО збила або подавила багато цілей, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Росія випустила балістичні ракети Іскандер-М та С-400. Їх запускали зі Смоленської, Брянської та Курської областей. Крилаті ракети Іскандер-К летіли з повітряного простору Курської області.

Також у небі були 269 ударних дронів Shahed, 59 з яких реактивні. Крім них, летіли S-8000 "Бандероль", "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії. Також з Шаталового, Міллерового, окупованого Донецька і Гвардійського в окупованому Криму.

Скільки цілей збили і де були влучання

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила або подавила 247 цілей. Серед них 4 крилаті ракети Іскандер-К і 243 дрони: Shahed (43 з них реактивні), S-8000 "Бандероль", "Гербера" та інші типи.

Влучання зафіксували на 25 локаціях. Ще на 8 локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака триває, у небі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у Києві через нічну атаку загинула людина і ще вісім постраждали, повідомили у ДСНС.

Влучання зафіксували щонайменше у трьох районах, зокрема пошкоджено станцію метро та 25-поверховий будинок.

Як повідомляло РБК-Україна, журналіст Алекс Рауфоглу написав, що Україна знову не отримала раннього попередження про балістичний удар по Києву.

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Київ ППО Повітряні сили України Ракети Атака дронів
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