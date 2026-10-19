Масована атака РФ на енергетику: в яких областях частково зникли світло й вода
Зранку понеділка, 19 жовтня, деякі області України частково залишились без електропостачання. Місцями немає також і води.
Докладніше про наслідки масованої атаки РФ по енергетичній інфраструктурі у різних локаціях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація у Вінницькій області
Про ситуацію, що склалась у місті Вінниця та у Вінницькій області в цілому, розповіла начальниця Вінницької обласної військової (державної) адміністрації Наталя Заболотна у своєму Facebook.
Вона наголосила, що "ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі".
Згідно з даними посадовиці, "внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині".
При цьому у частині Вінницької області та обласного центру (станом на 8:54) було відсутнє:
- електропостачання;
- водопостачання.
"Відповідальні служби працюють над відновленням", - наголосила Заболотна.
Ситуація у Рівненській області
Про ситуацію у Рівненській області розповів у своєму Telegram-каналі начальник Рівненської обласної військової (державної) адміністрації Олександр Коваль.
"За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини", - повідомив посадовець.
Він уточнив, що найбільше об'єктів залишились без світла - у Рівненському районі.
При цьому "нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення".
"Тривога триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - підсумував Коваль.
Ситуація у Харківській області
Очільник міста Лозова у Харківській області Сергій Зеленський також повідомив у своєму Facebook, що "майже добу триває масована ворожа атака".
Як результат - "знеструмлена частина Лозівської громади".
Посадовець уточнив, що ворог пошкодив:
- приватні та багатоповерхові будинки;
- заклади освіти та медицини;
- критичну інфраструктуру.
"Встановлюємо остаточні масштаби наслідків. Працюють надзвичайники та комунальні служби", - зауважив міський голова.
Він нагадав також, що "загроза зберігається", тож людям необхідно бути обережними.
"За можливості переходьте до укриттів або безпечніших місць. Тримаймося! Все буде Україна", - підсумував Зеленський.
Ситуація у Хмельницькій області
Згідно з повідомленням прес-служби АТ "Хмельницькобленерго" у Facebook, у Хмельницькій області було запроваджено аварійні вимкнення електроенергії.
Уточнюється, що внаслідок масованого обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури області, "частково знеструмлено її північну частину".
В акціонерному товаристві зауважили, що "аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після завершення повітряної тривоги".
"Зробимо все можливе, аби світло повернулось в домівки наших жителів якнайшвидше", - підсумували в АТ "Хмельницькобленерго".
Варто зауважити, що цієї ночі РФ масовано атакувала також столичний регіон.
Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що ворог завдав комбінованого удару балістичними і крилатими ракетами, а також ударними дронами.
У Києві перші влучання зафіксували ще пізно ввечері неділі, 18 жовтня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці через удар закрили станції метро "Чернігівська" та "Лісова" (на вхід і вихід). Вранці поїзди курсуватимуть від "Академмістечка" до "Дарниці".
Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.
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