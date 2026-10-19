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Атака РФ повредила производство Harvest clothing

13:53 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Бренд Harvest clothing получил повреждения (фото: 2 harvest-clothing.com.ua)

Украинский бренд одежды и аксессуаров Harvest clothing сообщил о последствиях российской атаки, из-за которой пострадало его производство. Все работники живы и невредимы. Команда продолжает восстанавливаться и обещает отправить все заказы в обычные сроки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение бренда Harvest clothing на своей странице в Facebook.

Производство Harvest clothing пострадало из-за атак РФ

В компании подчеркнули, что во время атаки работники соблюдали правила безопасности и находились в безопасных местах. Также призвали другие предприятия и украинцев не пренебрегать угрозой и направляться в укрытие во время обстрелов.

Из соображений безопасности бренд не будет публиковать фото и видео с места атаки и не разглашать точную информацию о месте и времени попадания.

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Несмотря на последствия атаки, компания продолжает работать и возобновлять производство. Все заказы обещают отправить, а доставки – производить в привычные сроки.

В Harvest clothing также призвали поддерживать украинский бизнес, продолжающий работать в условиях войны, и донатить на ВСУ.

Атака РФ на Украину

Напомним, что в ночь на 19 октября Россия ударила по Украине ракетами, в том числе баллистическими, и сотнями дронов. ПВО сбила или подавила многие цели, однако есть попадания.

РФ массированно атаковала энергетику, в результате чего некоторые области частично остались без электроснабжения. Местами нет также воды.

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