Атака РФ повредила производство Harvest clothing

Производство Harvest clothing пострадало из-за атак РФ

В компании подчеркнули, что во время атаки работники соблюдали правила безопасности и находились в безопасных местах. Также призвали другие предприятия и украинцев не пренебрегать угрозой и направляться в укрытие во время обстрелов.

Из соображений безопасности бренд не будет публиковать фото и видео с места атаки и не разглашать точную информацию о месте и времени попадания.

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Несмотря на последствия атаки, компания продолжает работать и возобновлять производство. Все заказы обещают отправить, а доставки – производить в привычные сроки.

В Harvest clothing также призвали поддерживать украинский бизнес, продолжающий работать в условиях войны, и донатить на ВСУ.