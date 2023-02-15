Фото: у Німеччині запевнили, що боєприпасів для зеніток Gepard залишилося достатньо (Getty Images)

Запаси боєприпасів для зенітних установок Gepard, які використовує Україна, все ще залишаються на "достатньому" рівні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.