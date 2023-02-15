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У Німеччині запевнили, що боєприпасів для зеніток Gepard залишилося достатньо

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Берлін, Середа 15 лютого 2023 22:15
У Німеччині запевнили, що боєприпасів для зеніток Gepard залишилося достатньо Фото: у Німеччині запевнили, що боєприпасів для зеніток Gepard залишилося достатньо (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запаси боєприпасів для зенітних установок Gepard, які використовує Україна, все ще залишаються на "достатньому" рівні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами чиновника, запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва має вистачити до літа.

Таку заяву Пісторіус зробив після того, як він анонсував поновлення виробництва боєприпасів для зеніток Gepard у Німеччині, які зняли з озброєння в країні у 2010 році.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Німеччини Роберт Хабек висловив подив через те, що Швейцарія відмовилася дозволяти реекспорт боєприпасів для Gepard в Україну.

Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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