Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну

Німецька компанія Rheinmetall планує розпочати передачу Україні боєприпасів для зеніток Gepard власного виробництва вже до липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Він зазначив, що двадцять бойових машин піхоти Marder, які пообіцяли передати Україні, будуть готові до відправлення наприкінці березня.

За словами Паппергера, його компанія подвоїла і потроїла потужності виробництва в окремих секторах.

"Ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужності, якщо буде укладено контракти", - додав він.