У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT
Оскільки уряд Китаю скасовує свою політику нульової боротьби з COVID-19, бізнес Apple знаходиться під загрозою. В компанії попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, експерти з ланцюга постачання Apple попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.
Після послаблення Китаєм обмежень щодо COVID-19, в країні за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження. Це призводить до потенційної нестачі працівників на заводах з виготовлення комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.
"Ми маємо спостерігати, як прогули впливають на багато операцій, не лише на заводах, але й на складах, у розподільних, логістичних і транспортних об’єктах", - сказала виконавчий директор групи Resilinc Біндія Вакіл.
Після спалаху COVID-19, який почався в жовтні, компанії Apple довелося понад місяць боротися з хаосом на мегафабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, Китай, відомому як "iPhone City".
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що міста Китаю захлеснула нова хвиля COVID-19. В аптеках відчувається дефіцит найпопулярніших ліків.
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