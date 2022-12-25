У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT

Оскільки уряд Китаю скасовує свою політику нульової боротьби з COVID-19, бізнес Apple знаходиться під загрозою. В компанії попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, експерти з ланцюга постачання Apple попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.

Після послаблення Китаєм обмежень щодо COVID-19, в країні за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження. Це призводить до потенційної нестачі працівників на заводах з виготовлення комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.

"Ми маємо спостерігати, як прогули впливають на багато операцій, не лише на заводах, але й на складах, у розподільних, логістичних і транспортних об’єктах", - сказала виконавчий директор групи Resilinc Біндія Вакіл.