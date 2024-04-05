Для виробництва пороху: в Україні планують спростити обіг насіння бавовнику

Як повідомляється, головний ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги Народу" Степан Чернявський ініціював проведення семінару з вирощування бавовни в Україні, зокрема в Бесарабії - регіоні на півдні Одеської області.

На думку Чернявського, бавовник може стати для аграріїв економічно вигідною альтернативою зерновим.

"Це наше пріоритетне завдання, оскільки бавовник є частиною сировини для виробництва пороху, який сьогодні є дефіцитною позицією у світі", - зазначив нардеп.

У семінарі взяли участь міжнародні експерти, науковці з США й Туреччини, українські аграрії та представники насіннєвих компаній. Вони обговорили технології вирощування бавовнику в Україні та можливість забезпечення насіннєвим матеріалом наших аграріїв для виробництва бавовни у промислових масштабах.

"Сам цей дефіцит став стимулом пошуку різних шляхів, в тому числі вирощування й виробництва його в Україні. Пошук нових ніш - це завжди вигідно аграріям", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.