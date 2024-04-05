Для виробництва пороху: в Україні планують спростити обіг насіння бавовнику

У Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу політичної партії "Слуга Народу".
Як повідомляється, головний ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги Народу" Степан Чернявський ініціював проведення семінару з вирощування бавовни в Україні, зокрема в Бесарабії - регіоні на півдні Одеської області.
На думку Чернявського, бавовник може стати для аграріїв економічно вигідною альтернативою зерновим.
"Це наше пріоритетне завдання, оскільки бавовник є частиною сировини для виробництва пороху, який сьогодні є дефіцитною позицією у світі", - зазначив нардеп.
У семінарі взяли участь міжнародні експерти, науковці з США й Туреччини, українські аграрії та представники насіннєвих компаній. Вони обговорили технології вирощування бавовнику в Україні та можливість забезпечення насіннєвим матеріалом наших аграріїв для виробництва бавовни у промислових масштабах.
"Сам цей дефіцит став стимулом пошуку різних шляхів, в тому числі вирощування й виробництва його в Україні. Пошук нових ніш - це завжди вигідно аграріям", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.
Зазначимо, що Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".
За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.
Крім того, нещодавно за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.
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