Для производства пороха: в Украине планируют упростить оборот семян хлопчатника

В Верховной раде разработали законопроект об упрощенной процедуре оборота семян хлопчатника. Он является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, в частности, производства пороха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа".

Как сообщается, главный инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги Народа" Степан Чернявский инициировал проведение семинара по выращиванию хлопка в Украине, в частности, в Бессарабии - регионе на юге Одесской области.

По мнению Чернявского, хлопчатник может стать для аграриев экономически выгодной альтернативой зерновым.

"Это наша приоритетная задача, поскольку хлопчатник является частью сырья для производства пороха, который сегодня является дефицитной позицией в мире", - отметил нардеп.

В семинаре приняли участие международные эксперты, ученые из США и Турции, украинские аграрии и представители семенных компаний. Они обсудили технологии выращивания хлопчатника в Украине и возможность обеспечения семенным материалом наших аграриев для производства хлопка в промышленных масштабах.

"Сам этот дефицит стал стимулом поиска разных путей, в том числе выращивания и производства его в Украине. Поиск новых ниш - это всегда выгодно аграриям", - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.