Виробників зброї в Україні звільнять від податків на 10 років

Як зазначив Арахамія, понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні.

"Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки", - розповів депутат.

За його словами, ці можливості потрібно використовувати й масштабувати.

Арахамія повідомив, що пакет законопроєктів передбачає:

створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України;

захист інформації про виробників зброї;

податкові пільги до 1 січня 2036 року - звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Арахамія заявив, що також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.

"Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій", - додав лідер монобільшості.