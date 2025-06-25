Производителей оружия в Украине освободят от налогов на 10 лет

Как отметил Арахамия, более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине.

"Мы имеем уникальные разработки и опыт ведения современной войны. Западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями. В будущем наш ОПК будет одной из точек роста экономики", - рассказал депутат.

По его словам, эти возможности нужно использовать и масштабировать.

Арахамия сообщил, что пакет законопроектов предусматривает:

создание Перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны Украины;

защиту информации о производителях оружия;

налоговые льготы до 1 января 2036 года - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

Арахамия заявил, что также сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях.

"Резиденты Defence City получат упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий, дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, поддержку в релокации предприятий, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций", - добавил лидер монобольшинства.