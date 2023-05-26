Виробники зброї для армії РФ відправляться до Саудівської Аравії розширювати бізнес

У заході візьмуть участь компанії, зокрема виробники зброї, яку використовують для ведення війни проти України.

"Готовність Саудівської Аравії розвивати ділові зв'язки з російськими компаніями, що перебувають під санкціями західних держав за їхню роль у вторгненні в Україну, ймовірно, викличе додаткову напруженість у її і без того напружених відносинах зі США", - йдеться у матеріалі.

Груздєв повідомив, що їхня бізнес-місія в Ер-Ріяді спрямована на зміцнення економічних зв'язків між Росією і Саудівською Аравією, відкриття нових можливостей для бізнесу, обмін ідеями та встановлення довгострокового партнерства.

Серед компаній, які відвідають Саудівську Аравію, будуть "Вертольоти Росії", "КАМАЗ" і "Ростех". Вони виготовляють військову техніку, яку армія РФ застосовує на війні проти України.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію. Під час виступу на саміті Ліги арабських держав він заявив, що Росія є слабкою і її агресія походить не від сили, а в усвідомленні, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має у руках більше зброї.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд пізніше сказав, що Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни Росії проти України.