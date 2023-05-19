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Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни РФ проти України

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Саудівська Аравія, П'ятниця 19 травня 2023 20:58
Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни РФ проти України Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра, Саудівська Аравія обрала "активний нейтралітет".

З такою заявою Фейсал бін Фархан Аль Сауд виступив після сьогоднішнього візиту українського президента Володимира Зеленського до Джидди та його звернення до лідерів Ліги арабських держав.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни РФ проти України

Фото: Спадкоємний принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Під час візиту президент зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час переговорів, серед іншого, вони обговорили українську формулу миру.

Саудівська Аравія та війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії під час візиту до України, що відбувся в лютому цього року, підписав документи про надання допомоги Україні.

Тоді було підписано два документи з пакетом допомоги на 400 мільйонів доларів. Починаючи з березня цього року до України було відправлено щонайменше 5 літаків з гуманітарною допомогою.

Крім того, Саудівська Аравія хоче бути посередником між Україною та РФ, зокрема, у питанні обміну полоненими.

Водночас за даними західних ЗМІ, Саудівська Аравія попри війну в Україні продовжувала імпортувати мільйони барелів нафтопродуктів із Росії. Так в березні цього року країна імпортувала із РФ рекордну кількість дизпалива.

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Володимир Зеленський Саудовская Аравия
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