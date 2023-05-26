Производители оружия для армии РФ отправятся в Саудовскую Аравию расширять бизнес

Семь российских производителей оружия, которые попали под санкции, отправятся в Саудовскую Аравию развивать бизнес и устанавливать долгосрочные отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева, которое приводит The Guardian.
В мероприятии примут участие компании, в частности производители оружия, которое используется для ведения войны против Украины.
"Готовность Саудовской Аравии развивать деловые связи с российскими компаниями, находящимися под санкциями западных государств за их роль во вторжении в Украину, вероятно, вызовет дополнительную напряженность в ее и без того напряженных отношениях с США", - говорится в материале.
Груздев сообщил, что их бизнес-миссия в Эр-Рияде направлена на укрепление экономических связей между Россией и Саудовской Аравией, открытие новых возможностей для бизнеса, обмен идеями и установление долгосрочного партнерства.
Среди компаний, которые посетят Саудовскую Аравию, будут "Вертолеты России", "КАМАЗ" и "Ростех". Они производят военную технику, которую армия РФ применяет на войне против Украины.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Во время выступления на саммите Лиги арабских государств он заявил, что Россия является слабой и ее агрессия происходит не от силы, а в осознании, что время империй прошло. Украине же удается одерживать победы в войне тогда, когда ее враг имеет в руках большее оружие.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позже сказал, что Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны России против Украины.
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